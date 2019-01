Calciomercato Juventus: oggi le visite mediche di Ramsey

Aaron Ramsey nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con la Juventus: il centrocampista dell'Arsenal firmerà un contratto quinquennale.

Ormai ci siamo davvero, Aaron Ramsey e la Juventus sono sempre più vicini. Anzi, vicinissimi. Tanto che già oggi il centrocampista dell'Arsenal, secondo quanto riportano tutti i quotidiani sportivi, potrebbe sottoporsi alla prima parte di visite mediche con i bianconeri.

Ramsey ovviamente non volerà a Torino e tantomeno si farà vedere al J-Medical, ma potrebbe sostenere i primi test a Londra o in un luogo top secret come peraltro già avvenuto in occasione degli acquisti a parametro zero di Emre Can e Khedira.

La prossime settimana d'altronde l'entourage di Ramsey è invece atteso a Milano dove le parti potrebbero mettere nero su bianco un quinquennale da circa 6,5 milioni di euro più bonus, inoltre la Juventus dovrebbe versare circa 9 milioni di euro agli agenti del gallese.

Ieri peraltro Ramsey ha giocato solo l'ultima mezz'ora nella gara persa dall'Arsenal sul campo del West Ham, sconfitta che allontana ulteriormente i Gunners dal quarto posto e fa aumentare la voglia di cambiare aria al futuro bianconero.

Difficile però, se non impossibile, che l'arrivo di Ramsey alla Juventus venga anticipato già a gennaio dato che l'Arsenal per liberarlo sei mesi prima rispetto alla naturale scadenza del contratto continua a chiedere circa 20 milioni di euro. Decisamente troppi.

Il matrimonio tra Ramsey e la Juventus quindi si farà, ma solo a giugno. Basta aspettare.