Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic ma non solo: nuovi contatti per Zaniolo

La Juventus ha un accordo di massima con Milinkovic-Savic ma non molla neanche Zaniolo. In uscita potrebbe esserci Pjanic.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la non perde tempo sul calciomercato dove i bianconeri preparano un profondo restyling soprattutto a centrocampo.

Come detto ieri i bianconeri avrebbero infatti raggiunto un accordo di massima con Sergej Milinkovic-Savic, giocatore che oggi la non ritiene più incedibile al contrario di dodici mesi fa.

Ovviamente per convincere Lotito servirà un'offerta molto alta ma la sensazione è che stavolta l'affare possa davvero andare in porto. La Juventus però, come detto, non si accontenta ed è pronta a raddoppiare.

Secondo 'Tuttosport' a margine del Premio Gentleman ci sarebbe stato un nuovo contatto tra Fabio Paratici e Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo.

Il gioiellino della piace molto alla Juventus e se i giallorossi fossero costretti a cedere Zaniolo per motivi di bilancio i bianconeri sarebbero pronti ad approfittarne.

In realtà per Zaniolo nelle ultime settimane sarebbe già arrivata un'offerta da 50 milioni di euro del , ma il giocatore preferisce restare in anche in vista degli Europei 2020.

Ecco perché la Juventus può sognare il doppio colpo che sarebbe probabilmente almeno in parte finanziato dall'eventuale cessione di Pjanic, giocatore che a non è più considerato incedibile dopo una stagione tutt'altro che esaltante.

Se la Juventus dovesse mettere le mani sia su Milinkovic-Savic che su Zaniolo ovviamente sfumerebbe definitivamente il ritorno di Pogba, sogno mai nascosto per molti tifosi bianconeri.

Il tutto senza dimenticare l'opzione low cost rappresentata da Rabiot, vecchio pallino di Paratici che potrebbe arrivare a parametro zero e per il quale il direttore sportivo della Juventus aspetta ancora una risposta da mamma Veronique.