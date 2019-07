Calciomercato Juventus, Dybala vuole restare: rientro anticipato dalle vacanze

Paulo Dybala pensa solo alla . Secondo 'Il Corriere dello Sport', che cita l'entourage dell'argentino, la Joya insomma non ha alcuna intenzione di lasciare come invece era stato ventilato negli ultimi giorni.

Tanto che Dybala potrebbe addirittura anticipare il rientro dalle vacanze di qualche giorno per parlare con Sarri e capire quale sarà il suo ruolo nella nuova Juventus.

Le prime parole del tecnico, che ha messo Dybala al centro del progetto, sono però piaciute al giocatore che quindi al momento non prende in considerazione l'ipotesi di un trasferimento.

😲 have approached Juventus over an audacious swoop for Paulo Dybala.



The star is valued at £80m - but Spurs believe a deal in the final two weeks of the transfer window is a possibility.



✍️ @Dan_KP https://t.co/MpbAgPTmDk