Calciomercato Inter, Wanda Nara: "Icardi rinnova al 100%"

Wanda Nara torna sul rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter: "Il problema è che poi sono io la stronza, non ho mai chiesto niente. A breve ci vedremo".

È l'argomento del momento, capace di attirare su di sé tutte le attenzioni mediatiche: il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter non è ancora arrivato ma, a sentire la moglie e procuratrice Wanda Nara, sarà questione di pochissimo per la firma sul nuovo contratto.

Ospite fissa di 'Tiki Taka', la showgirl argentina ha voluto precisare in merito alle dinamiche della vicenda, chiarendo come non sia stata né lei e né il marito ad avanzare una richiesta, smentendo buona parte dei media.

"Mauro non ha mai chiesto nulla e nemmeno io. Quando mi chiameranno ci siederemo ad un tavolo e stop. Il problema è che la stronza sono io, non ho chiesto niente. Possiamo chiamare Ausilio per chiederglielo. Icardi è una persona trasparente come me, per questo sono io a rappresentarlo".

Per l'incontro con Marotta e Ausilio è questione di pochissimo, i prossimi giorni saranno decisivi.

"L'Inter non mi ha chiamato, il mio telefono è sempre acceso e rispondo a tutti. Mauro è pienamente disponibile a continuare il suo rapporto con la società. Non so quando ci incontreremo, ma lo faremo sicuramente".

Le sensazioni sono più che positive, la firma è destinata ad arrivare per mettere fine alle voci di un addio.

"Non so cosa mi diranno ma la mia disponibilità è completa. Per me il rinnovo si farà al 100% però non ho la sfera di cristallo e non so cosa riserverà il futuro".

Icardi ha dimezzato i suoi goal con i nerazzurri rispetto alle prime venti partite di un anno fa (da 18 a 9) e contro il Sassuolo sono stati appena 16 i palloni toccati. Su azione, in campionato, non segna da Roma-Inter dello scorso 2 dicembre.