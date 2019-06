Calciomercato Inter, trattativa per Lazaro con l'Hertha Berlino

Inter particolarmente attiva sul calciomercato: i nerazzurri trattano con l'Hertha Berlino per l'esterno destro Lazaro, ritorno di fiamma per Kovacic.

L'a.d. dell' Beppe Marotta e il suo braccio destro, il D.s. Piero Ausilio, sono particolarmente attivi negli ultimi giorni sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro, ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte in panchina, vuole accontentare il tecnico salentino mettendogli a disposizione dei giocatori funzionali al suo gioco. In questo senso, secondo quanto riporta 'Sky Sport', l'Inter ha avviato con l' una trattativa per l'esterno destro Valentino Lazaro.

Lazaro, austriaco classe 1996, è in grado di giocare come terzino, centrocampista o ala destra. Nell'ultima stagione in con l'Hertha ha collezionato 31 presenze e 3 goal. I nerazzurri, che sono al lavoro con il Cagliari per il grande colpo Nicolò Barella, tengono aperto un discorso anche con il .

Nella giornata di oggi, sempre Marotta e Ausilio avrebbero discusso in con il Real Madrid sui nomi di Mateo Kovacic, possibile cavallo di ritorno rientrato in forza ai Blancos al termine del prestito al , e Marco Asensio, grande sogno dei nerazzurri ma del quale difficilmente le merengues si priveranno.

In attesa che le varie trattative entrino nel vivo, l'obiettivo della dirigenza interista appare chiaro: accontentare il nuovo tecnico Antonio Conte costruendo un organico altamente competitivo in grado di puntare ai vertici in e in Europa.