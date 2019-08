Calciomercato Inter, Perisic addio: visite mediche col Bayern Monaco

E' tempo di visite mediche per Ivan Perisic, prossimo al passaggio al Bayern Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Dopo quattro anni e 40 goal in 163 presenze, l'avventura di Ivan Perisic all' è da considerarsi conclusa. Il croato ha effettuato le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club, il .

'Bild' ha raccolto una sua breve dichiarazione all'uscita dell'ospedale Krankenhaus Barmherzige Brüder a Monaco.

Bayern-Neuzugang schon da - Perisic zum Medizin-Check in München https://t.co/LBdkpHTXTW — BILD (@BILD) August 12, 2019

"Sì, ho appena fatto il controllo medico. Farò del mio meglio".

Per Perisic si tratta di un ritorno in dopo aver già militato in con le maglia di (dal 2011 al 2013) e (dal 2013 al 2015).

Operazione definita sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20 ed esercitabile tra un anno. In Baviera Perisic troverà il connazionale Niko Kovac, suo grande estimatore e tecnico dei campioni di Germania in carica.

L'Inter valuta anche l'addio di Joao Mario: secondo 'Il Corriere dello Sport' l'ipotesi più plausibile per lui è rappresentata dal Monaco. Borja Valero invece è destinato a rimanere e a onorare il contratto in scadenza nel 2020.

Per Facundo Colidio si fa strada l'opzione belga del Sint-Truiden, in pole sulle inglesi e . Samuele Longo verso il Deportivo La Coruña in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in .