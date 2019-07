Calciomercato Inter, Marotta su Lukaku: "Offerta congrua, richieste molto elevate"

Non è certo un mistero che il primo obiettivo di mercato per l'attacco dell' sia il belga del Romelu Lukaku, vero e proprio pallino di Antonio Conte.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato nerazzurro Marotta ammette ancora una volta l'interessamento nei confronti del calciatore (offerti 60 milion di euro più cinque di bonus) e le difficoltà nel convincere lo United ad abbassare le proprie pretese.

"Le richieste dei giocatori sono molto elevate, per esempio con Lukaku. Abbiamo fatto una offerta importante per una società come la nostra, non abbiamo concluso e cercheremo di monitorare la situazione e vedremo come andrà la situazione. Non mi voglio sbilanciare perchè oramai nel mondo del calcio le cose cambiano molto velocemente".