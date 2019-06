Calciomercato Inter, incontro con l'agente di Barella: c'è l'ok del giocatore

L' di Conte è già tra le squadre più attive in queste primissime battute di mercato: da una parte la trattativa con la per Edin Dzeko, dall'altra la forte attenzione è rivolta al centrocampo. Nel mirino del club milanese è finito Nicolò Barella, pilastro del e ormai punto fermo della Nazionale.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la dirigenza dell'Inter ha incontrato Alessandro Beltrami, agente di Barella e di Nainggolan, apprendendo così il gradimento del centrocampista azzurro riguardo un possibile trasferimento.

Resta ora il passo più delicato per la fumata bianca: manca ancora l'accordo con il Cagliari, al quale verrà formalizzata l'offerta ufficiale per il cartellino del giovane talento.

Nel frattempo dal ritiro della Nazionale lo stesso Barella ha commentato le voci di mercato:

"Le offerte sono cose che fanno piacere, perché vuol dire che sto lavorando bene. Può essere che vada via, è tutto aperto, ma adesso penso solo alla Nazionale e all'Europeo Under 21. Poi il resto lo lascio fare al procuratore. Ho messo il cellulare in modalità silenzioso (ride n.d.r). Ho salutato i compagni e i dirigenti del Cagliari come al solito, come ho sempre fatto anche quando ero stra sicuro di restare. Adesso devo restare concentrato sul campo, perché questo è il mio lavoro".