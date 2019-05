Calciomercato Inter, Atal nuovo nome per la fascia

Grande bagarre per il terzino del Nizza, l'Inter prova a convincere la squadra francese: Atal è nel mirino anche di Chelsea e Bayern.

Si sta avvicinando il calciomercato estivo 2019. Senza Europeo e Mondiale, le trattative che coinvolgeranno le grandi stelle del calcio internazionale saranno in prima piano. Se i campioni, escludendo qualche caso specifico (vedi Bale) difficilmente si muoveranno, le giovani leve potrebbero cambiare maglia per fare il salto di qualità.

Tra di loro Youcef Atal, duttile esterno in forza al che secondo l'Equipe è finito nel mirino di diverse grandi d'Europa. Tra di loro anche l', decisa a portarlo in per renderlo titolare sulla fascia destra della difesa. Classe 1996, può giocare anche come esterno di centrocampo o sulla sinistra.

Atal sarà impegnato nella Coppa d'Africa con la sua e per questo motivo la sua valutazione potrebbe incrementarsi in maniera notevole davanti ad un buon torneo. Per questo motivo l'Inter, il e il vogliono chiudere prima del previsto.

Nonostante l'interesse da ogni parte d'Europa, il Nizza non sembra intenzionato a lasciare andare via Atal: il ds Grimaldi è stato chiaro in più occasioni, ma la sensazione è che davanti ad offerte irrinunciabili il giocatore farebbe le valigie per provare a dire la sua anche ad alti livelli.

Cedric non sta certo lasciando un buon ricordo all'Inter e il solo D'Ambrosio non basterà per la prossima stagione: dopo la parentesi Cancelo, i nerazzurri sono ancora alla ricerca di un esterno destro, ma la concorrenza e il muro del Nizza rende complicato l'affare.

Atal ha un contratto col Nizza fino al 2023 ed è stato acquistato dalla squadra belga del Kortrijk nel 2018, per tre milioni: ora lascerà la squadra francese solamente per cifre dieci volte superiori. Se non di più: appuntamento al calciomercato di luglio.