Calciomercato Genoa: Sturaro alle visite, Radovanovic caldo

Con l'addio di Piatek il Genoa torna sul mercato con forza: visite mediche per Stefano Sturaro, assalto per Ivan Radovanovic, in arrivo Schafer.

La cessione di Piatek al Milan porta nuova linfa nelle casse del Genoa, che sta già delineando i nuovi colpi in entrata per rinforzare nuovamente la squadra. A centrocampo è ormai sicuro l'arrivo di Stefano Sturaro, che sta svolgendo le visite mediche per quello che sarà un ritorno in rossoblù.

Dopo la parentesi alla Juventus Sturaro si appresta a tornare protagonista nel club ligure: dopo le visite arriverà la firma sul contratto. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', resta caldo anche il nome di Ivan Radovanovic del Chievo, corteggiato a lungo dalla dirigenza rossoblù e per il quale verrà effettuato un nuovo tentativo.

Queste le parole di Sturaro ai microfoni dei giornalisti presenti.

"Sono contento di essere qua per le visite mediche, mancano ancora alcuni passaggi, ma possiamo dire che siamo vicini. Torno dopo 4 anni fantastici alla Juventus, tutti sapete quanto conti per me essere tornato al Genoa. Non vedo l'ora di iniziare".

Dal MTK Budapest è inoltre in arrivo il giovane ungherese Schafer e domani ci sarà un incontro con il Pescara per il futuro di Josè Machin.

Sul fronte offensivo il club di Preziosi ha messo nel mirino un doppio colpo: lo juventino Pjaca, reduce da una prima parte di stagione incolore in prestito alla Fiorentina, e Antonio Sanabria, vecchia conoscenza della Roma in uscita dal Betis.