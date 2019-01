Calciomercato Genoa, Sanabria è rossoblù: c'è l'ufficialità

Antonio Sanabria è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante paraguaiano arriva in rossoblù dal Betis a titolo temporaneo.

Si attendeva solo l’ufficialità del definitivo buon esito della trattativa, adesso c’è anche quello: Antonio Sanabria è un giocatore del Genoa.

Il club ligure, così come riportato dal sito della Lega Serie A, ha depositato il contratto dell’attaccante che arriva dal Betis con la formula del prestito.

Il Genoa ha quindi scelto il giovane paraguaiano per colmare il vuoto che si era venuto a creare in attacco con il trasferimento di Piatek al Milan.

Per Sanabria, che è arrivato a Genoa nella giornata di venerdì, si tratta di un ritorno in Italia, visto che vi approdò per la prima volta giovanissimo nel gennaio del 2014 quando ad accoglierlo fu il Sassuolo, prima dell’inizio nella stagione successiva della sua avventura alla Roma.

Sanabria, nel corso di questa stagione ha giocato complessivamente 23 partite con la maglia del Betis, 15 delle quali in Liga, condite da 6 reti (2 in campionato, 2 in Europa League e 2 in Coppa del Re).

Cesare Prandelli, parlando di lui nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Genoa, ha così presentato il nuovo rinforzo rossoblù.