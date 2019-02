Calciomercato, Dellafiore riparte dalla Paganese in Serie C

Nuova avventura per Paolo Hernan Dellafiore: dopo 292 presenze tra Serie A e B, riparte dalla Serie C e dalla Paganese.

Dopo sedici annate vissute tra i campi di Serie A e Serie B, Paolo Hernan Dellafiore a 34 anni riparte dalla Serie C e lo fa firmando un contratto che lo legherà fino al termine della stagione alla Paganese.

A comunicare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club campano attraverso una pubblicata sul suo sito ufficiale.

“La Paganese Calcio 1926 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’esperto difensore italo/argentino, classe 85, Paolo Hernan Dellafiore, fino a giugno 2019. Il neo Azzurrostellato vanta in carriera 292 presenze tra A e B, con le maglie di Treviso, Palermo, Torino, Parma, Cesena, Novara, Siena, Padova, Latina e Perugia. Indosserà la numero 31”.

Nato a Buenos Aires, Dellafiore è cresciuto calcisticamente nell’Inter e, proprio con la compagine nerazzurra, ha collezionato anche una presenza in Champions League nel 2004 in occasione di una sfida contro l’Anderlecht. Per lui anche una trafila nelle Nazionali giovanili Azzurre, culminate poi con una presenza in U21 e tre con la rappresentativa Olimpica.

Svincolatosi la scorsa estate dal Perugia, Dellafiore sarà chiamato a rafforzare una squadra che nelle prime 22 partite del girone C della Serie C ha vinto una sola partita, ha totalizzato solo nove punti e attualmente si trova a -9 dal quartultimo posto.