Calciomercato Cagliari, 18 milioni per Nandez accettati: manca l'accordo sulla formula

Il Cagliari è pronto al grande investimento: l'offerta da 18 milioni per Nandez è stata accettata dal Boca, ma manca l'accordo sulla formula.

Mai come adesso il Cagliari è stato vicino a Nahitan Nandez del Boca Juniors. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il presidente del club argentino, Daniel Angelici, ha confermato di aver accettato l'offerta di 21 milioni di dollari dei sardi, al cambio di oggi circa 18 milioni di euro.

Quello che manca ancora è l'intesa sulla formula del pagamento dal Cagliari al Boca Juniors. Ma c'è la volontà di tutte le parti di chiudere la trattativa.

Anche il giocatore, infatti, ha detto al Boca Juniors di voler accettare la proposta del Cagliari e sbarcare in Italia. Si continuerà il lavoro in questi giorni per chiudere al più presto l'affare.

Nahitan Nandez è un centrocampista classe 1995. Può giocare sia in zona centrale ma anche in posizione più defilata, soprattutto sulla fascia destra. L'uruguaiano sarebbe un investimento più che oneroso per Giulini, forse concretizzato anche in previsione della futura cessione di Nicolò Barella.