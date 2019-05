Calciomercato Brescia, Cellino su Balotelli: "Se si adegua è il benvenuto"

Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla del del sogno Balotelli: "Un amico e un bravo ragazzo. Se si adegua a quanto possiamo offrirgli...".

Che Mario Balotelli abbia il nel cuore, non ci sono dubbi. Tanto che sui social anche ha festeggiato, seppure a distanza, il ritorno in A delle Rondinelle dopo 8 anni d'assenza. E ora, occhio: a far parte dell'avventura nella massima serie potrebbe esserci anche lui.

Non è infatti un mistero che le voci di un possibile arrivo a Brescia di Balotelli si stiano rincorrendo ormai da settimane nel capoluogo lombardo. Per ora, nulla di concreto: colpa delle ambizioni minori delle Rondinelle, che l'anno prossimo lotteranno per la salvezza, e dell'ingaggio da quasi 4 milioni che l'attaccante percepisce al .

Massimo Cellino, presidente del Brescia, promosso in alla sua prima stagione, a 'Radio Rai' mostra però di credere in un sogno all'apparenza impossibile, come riportato da 'Tuttosport'.

"Mario è un grande amico, un bravo ragazzo. Se decide di giocare a calcio è un gran giocatore, c’è poco da aggiungere. Mi dispiace che spesso attiri più l’attenzione per i suoi difetti che per i suoi pregi, che sono tantissimi. Lui al Brescia? Se si adegua a quanto possiamo offrirgli è il benvenuto".

Insomma, porte aperte. Starà a Balotelli decidere se provare un'esperienza diversa, stimolante e certamente affascinante. Matrimonio complicato da celebrare, ma intanto a Brescia hanno iniziato a sognare in grande.