Cagliari, nuovo infortunio per Pellegrini: out contro il Lecce

Luca Pellegrini ha subìto una nuova distorsione alla caviglia e salterà la partita contro il Lecce. Stagione per lui sfortunata fino a qui.

Anche se il sta volando e sorprendendo tutti in , fino ad ora è stata una stagione sfortunata per Luca Pellegrini, che non riesce a trovare contiuità per dei ripetuti problemi fisici, in particolare alle caviglie.

"Pellegrini ha riavuto una distorsione alla caviglia e non è convocato".

Rolando Maran ha pronunciato queste parole nella consueta conferenza stampa della vigilia. Al suo posto è pronto a giocare dal primo minuto Lykogiannis sulla fascia sinistra.

Quello che preoccupa però il Cagliari è proprio il nuovo infortunio di Luca Pellegrini, nella stessa zona dello stop precedente. Adesso andranno fatti nuovi controlli nei prossimi giorni per capire l'entità reale di questo nuovo infortunio muscolare.