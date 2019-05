Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile in panchina

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio: Barella trequartista, Immobile va in panchina.

Le formazioni ufficiali di - :

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Romagna, Klavan, Lu. Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; João Pedro, Pavoletti.

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa.

E’ tutto pronto alla Sardegna Arena, dove il Cagliari ospita la Lazio per il secondo match del 36° turno del campionato di .

Rolando Maran schiera la compagine sarda con un 4-3-1-2 nel quale la linea difensiva davanti a Cragno è composta da Cacciatore, Romagna, Klavan e Pellegrini.

A centrocampo, Cigarini è il vertice basso di un rombo che prevede Deiola e Padoin in mediana e Barella avanzato nel ruolo di trequartista. In attacco tocca al duo composto da Joao Pedro e Pavoletti.

Inzaghi risponde con un 3-5-2 che prevede Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa davanti a Proto.

A centrocampo, Marusic e Lulic sono chiamati a presidiare gli esterni, in mediana ci sono Badelj e Luis Alberto ai fianchi di Badelj. Solo panchina per Immobile, in attacco tocca a Correa e Caicedo.