Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: Simeone e Saponara dal 1'

Simeone e Joao Pedro nell'attacco del Cagliari. Nel Genoa c'è Saponara sulla trequarti, Favilli in coppia con Kouamé davanti.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone.

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ankersen, Radovanovic, Schöne, Pajac; Saponara; Kouamé, Favilli.

Col vento in poppa per la prima vittoria in campionato arrivata a , il Cagliari torna nello stadio amico per sfidare il Genoa: Maran con Joao Pedro e Simeone in attacco, Castro a supporto in posizione di trequartista. Cigarini in cabina di regia, assente l'infortunato Nainggolan.

Andreazzoli schiera Favilli in tandem con Kouamé, prima presenza da titolare per Saponara. Fasce rinnovate con Ankersen e Pajac, in difesa non c'è Romero ma Biraschi.