Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Montella lancia Vlahovic

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina: Montella recupera Caceres e Lirola e lancia in attacco Vlahovic.

Le formazioni ufficiali di -:

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All.: Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic All.: Montella

Sono Cagliari e Fiorentina, due tra le più belle novità di questa prima parte di stagione, ad aprire la domenica di campionato. Le due squadre si affrontano in un lunch match che mette in palio punti importanti, visto che i sardi puntano a consolidarsi nelle zone altissime di classifica, mentre i gigliati vogliono avvicinarsi a quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

Rolando Maran schiera i rossoblù con un 4-3-1-2 nel quale sono Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini a comporre la linea di difesa davanti ad Olsen.

A centrocampo, Cigarini è il vertice basso di un rombo che prevede Nandez e Rog come interni di mediana e Nainggolan avanzato nella posizione di trequartista. In attacco tocca a Joao Pedro e al grande ex Simeone.

Vincenzo Montella torna al 3-5-2 e sistema davanti a Dragowski un terzetto composto da Milenkovic, Pezzella ed il rientrante Caceres.

A centrocampo, Lirola e Dalbert sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre Pulgar, Badelj e Castrovilli formano la cerniera di mediana. In attacco grande chance per Vlahovic che agirà dal 1’ al fianco di Chiesa.