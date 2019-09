Cagliari, Castro punisce il Napoli: "Spero che Maradona mi abbia visto"

Il suo colpo di testa ha condannato il al secondo ko stagionale sul difficilissimo prato del San Paolo, Lucas Castro è l'eroe del giorno in casa . Il fantasista argentino ha mandato poi un messaggio a Diego Armando Maradona.

Intervistato ai microfoni de 'L'Unione Sarda', Castro ha spiegato la gara fatta dai rossoblù:

"Sappiamo come gioca il Napoli, per fortuna siamo riusciti a fare un goal e a difenderlo. Siamo felici per la gente di Cagliari, abbiamo dato loro una grande gioia. Abbiamo fatto un sacrificio enorme, correndo fino allo spasimo, spendendo tutto ciò che avevamo. Noi prima di tutto cerchiamo la salvezza. Una volta giunti all’obiettivo basilare proveremo a fare qualcosa di più".