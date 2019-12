Buffon scherza con Szczesny: "Mi ha rovinato il Natale..."

Gianluigi Buffon ha giocato la terza partita in fila con la Juve e potrebbe giocare in Supercoppa, qualora Szczesny non recuperasse. E ci scherza su.

La porta della non è ancora blindata, visto che Maurizio Sarri sta ancora cercando i giusti equilibri, ma non si può dire che tra Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon non sia in buone mani. E anche dopo gli acciacchi del polacco che gli hanno fatto saltare le ultime due sfide, per la Supercoppa contro la potrebbe arrivare il momento del record-man classe 1978.

Ieri dopo la partita contro la il numero 77 bianconero ha parlato proprio dello stato di salute del compagno. Buffon si è detto ottimista sul recupero di Szczesny per la Supercoppa, ma scherzando ha anche sottolineato come gli abbia regalato un natale molto impegnato.

"Ho già detto a Szczesny che mi ha rovinato il Natale, pensavo di potermi concentrare sui regali invece sono entrato nel carrarmato. Da domani credo che tornerà ad allenarsi al meglio e sarà a disposizione".

Dopo aver giocato contro il Leverkusen per scelta tecnica di Sarri, con e Sampdoria Buffon ha giocato per i fastidi alla spalla del collega polacco. Per la Supercoppa il ballottaggio è aperto, in attesa del ritorno del nuovo numero 1.