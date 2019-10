Buffon, l'agente a sorpresa: "Può giocare altri due anni"

Dopo un anno trascorso al , Buffon è tornato quest'anno alla e lo ha fatto, a sua detta, per tentare nuovamente l'assalto alla Champions League. Ma questa potrebbe non essere l'ultima stagione della sua carriera (nonostante i 42 anni che compierà a gennaio prossimo).

A confermalo è l'agente di Buffon, Silvano Martina, che ha parlato così ai microfoni di 'Sportitalia'.

"Io penso che Buffon possa giocare per altri due anni e arrivare così a 44 anni. La scelta di tornare alla Juventus quest'anno è stata giustissima e credo che avrà ancora parecchie occasioni per giocare. Ha già fatto bene e l'importante è che faccia bene ancora".

Martina conclude il suo intervendo poi immaginando il futuro dello stesso Buffon.

"Può essere il nuovo Nedved o entrare nello staff della Nazionale? Non so, io personalmente gli ho consigliato di fare l'allenatore, perché secondo me può fare tutto. L'ho già proposto a lui e mi ha detto che l'idea gli può piacere".