Come guardare Bristol City-Wolverhampton Wanderers con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 14 4 nov 2026 - 15:00 Ashton Gate

Il Wolverhampton Wanderers va ad Ashton Gate per affrontare il Bristol City in Championship. La squadra di Cesar Peixoto punta a dare continuità agli ottimi risultati recenti.

Il Wolverhampton arriva a Bristol da settimo in classifica: per una squadra che ha perso una sola volta nelle ultime quattro partite di Championship, è una sfida importante nella corsa alla promozione.

Il Bristol City, allenato da Michael Skubala, è quindicesimo e ha bisogno di un risultato positivo per interrompere una flessione che lo ha visto vincere una sola volta nelle ultime cinque partite.

Nella gara più recente il Bristol City ha battuto in casa il Bolton Wanderers per 2-3, ma le precedenti sconfitte consecutive contro Sheffield United e Blackburn Rovers avranno dato a Skubala motivo di preoccupazione.

Il Wolverhampton, al contrario, arriva a questa sfida sull'onda dei risultati positivi. Il 3-0 sul Cardiff City nell'ultima partita ha confermato che, nell'ultimo mese, è stato tra le squadre più costanti del campionato.

I due club si sono affrontati in gare ufficiali negli ultimi anni, con il Wolverhampton vincitore degli ultimi due incontri. Peixoto spera che questa familiarità dia fiducia alla sua squadra, senza farle abbassare la guardia.