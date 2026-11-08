Come guardare Brest-Lione con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

Il Brest ospita il Lione allo Stade Francis-Le Blé di Brest domenica 8 novembre, in una partita di Ligue 1 resa ancora più interessante dalla settimana turbolenta vissuta dagli ospiti.

Il Lione arriva in Bretagna con Jorge Maciel alla guida ad interim, dopo che Paulo Fonseca ha lasciato il club a stagione in corso per assumere la guida dello Sporting in Portogallo. Maciel, in precedenza vice di Fonseca, prende le redini della squadra mentre il club cerca un sostituto permanente.

Il Brest è 11° in Ligue 1 e arriva a questa sfida con risultati altalenanti. La squadra di Julien Lachuer ha battuto il Lorient 2-0 nell'ultima partita, ma nelle ultime cinque ha raccolto una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Il Lione, attualmente quarto in classifica, deve fare i conti con una lunga lista di infortunati che comprende Ernest Nuamah, Ikoma Lois Openda, Tyler Morton e Pavel Sulc. Maciel dovrà dare stabilità a una squadra che giovedì ha pareggiato 1-1 con la Real Sociedad in Europa League.

Gli ospiti possono comunque contare su giocatori di qualità. Corentin Tolisso, Julien Duranville e Tanner Tessmann dovrebbero tutti scendere in campo e il Lione ha segnato otto goal nelle ultime cinque partite, nonostante le vicende che hanno scosso il club.

Per il Brest, le assenze per infortunio di Raphael Le Guen e Brendan Chardonnet destano preoccupazione in difesa in vista di una partita che la squadra vorrà vincere per risalire la classifica.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove guardare Brest-Lione in diretta.

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