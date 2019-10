Brescia, ingaggio a salire per Balotelli: 4 milioni con 15 goal e salvezza

Lo stipendio di Mario Balotelli potrebbe passare da 1 a 4 milioni lordi in caso di salvezza del Brescia con 15 goal segnati da 'Supermario'.

Dopo aver guardato da spettatore le prime quattro gare di campionato a causa di una squalifica, Mario Balotelli è tornato abile e arruolabile per aiutare il a conquistare punti importanti per la salvezza, il vero Scudetto delle 'Rondinelle'.

Al 'San Paolo' di ha trovato il suo primo goal con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: gliene mancano 14 per il verificarsi di una delle due condizioni che farebbero scattare un lauto bonus previsto dal contratto firmato in agosto.

Come riportato da 'Il Corriere della Sera', infatti, l'attuale stipendio di Balotelli ammonta a un milione lordo che arriverebbe a quattro qualora il Brescia si salvi al termine della stagione e lo stesso attaccante segni 15 reti.

Se una delle due condizioni dovesse saltare, allora niente aumento: l'accordo è valido per tre stagioni. Se il Brescia retrocederà allora il contratto sarà sciolto, se invece si salverà ci sono delle postille da tenere in considerazione: in caso di interesse di una delle prime cinque squadre della o di una estera di alto livello, Balotelli si libererà gratuitamente; dalla sesta posizione in giù Cellino potrebbe chiedere un indennizzo per lasciarlo partire.

Spunta anche un altro retroscena: il presidente bresciano non ha dovuto pagare un solo euro a Mino Raiola per il lavoro di mediazione svolto in fase di trattativa, una sorta di impresa di questi tempi se si guarda alle ingenti commissioni ottenute dal procuratore italo-olandese.

C'è da scommetterci che Balotelli farà di tutto per far lievitare il suo stipendio e portare alla salvezza la società che ha deciso di concedergli una nuova opportunità in Serie A, l'ennesima di una carriera che avrebbe potuto raccontare qualcosa di decisamente diverso.