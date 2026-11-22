Come guardare Brentford-Everton con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 11 23 nov 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Il Brentford ospita l'Everton al Gtech Community Stadium di Londra per una partita di Premier League: entrambe le squadre tornano in campo dopo la sosta per le nazionali.

La squadra di Keith Andrews cerca continuità. Ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite e le sconfitte contro Brighton e Liverpool l'hanno lasciata a metà classifica.

Il Brentford deve anche fare i conti con problemi di formazione. Igor Thiago è squalificato e una lunga lista di infortuni ha ridotto le opzioni in tutti i reparti.

L'Everton arriva nella zona ovest di Londra in condizioni migliori. La squadra di David Moyes ha vinto le ultime tre partite, tra cui il successo per 3-1 sul Coventry City e quello per 1-0 sul campo del Newcastle United.

Moyes ha raggiunto un traguardo personale: la sua 593ª partita alla guida del club è un record per l'Everton. Jack Grealish è tornato ad allenarsi e a far parte del gruppo dopo un mese di esclusione, anche se l'allenatore ha evitato di soffermarsi su un singolo giocatore.

Per gli ospiti c'è anche una questione legata alla porta. Jordan Pickford è al centro di un vivace dibattito sul ruolo di portiere titolare dell'Inghilterra e dovrebbe giocare dal primo minuto.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita non sono al momento disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti non appena verranno confermati.

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