Bosnia-Italia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Italia in campo contro la Bosnia per il penultimo match di qualificazione: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

E' già qualificata all'Europeo 2020, l' di Mancini. Nonostante questo, però, la rappresentativa azzurra ha intenzione di continuare a vincere per acquistare maggiore fiducia in vista del torneo itinerante, magari ottenendo altri record, come quello di vittorie consecutive. Di fronte, per la penultima gara di qualificazione, la .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Battere la Bosnia porterebbe l'Italia di Mancini ad essere la prima nella storia azzurra a conquistare dieci successi consecutivi. Un dato incredibile mai raggiunto prima, ora ad una sola gara di distanza. I padroni di casa sono quasi fuori dalla qualificazione diretta all'Europeo, ma ci proveranno fino all'ultimo.

Mancini non dovrebbe lasciarsi andare a particolari esperimenti, con Immobile prima punta in virtà del grandioso stato di forma in campionato, mentre a centrocampo non potrà esserci l'imprescindibile Verratti, infortunatosi qualche giorno prima della gara.

In questa pagina tutte le informazioni su Bosnia-Italia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOSNIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bosnia-Italia

Bosnia-Italia Data: 15 novembre 2019

15 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play, sito Rai Sport

ORARIO BOSNIA-ITALIA

La gara di qualificazione all'Europeo tra Bosnia e Italia si giocherà allo stadio di Zenica, il Bilino Poje. Appuntamento alle ore 20:45 di venerdì 15 novembre 2019.

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva ancora una volta dalla Rai, precisamente su Rai 1. Collegamento a partire dalle 20:30 e fischio d'inizio un quarto d'ora dopo.

La gara tra Bosnia e Italia sarà trasmessa in diretta grazie alla Rai, su Rai Play e il sito ufficiale della Rai. Basterà scaricare l'app nel primo caso o collegarsi nel secondo, per vedere gli azzurri via cellulare, tablet o pc.

Prosinecki con tre 'italiani' in campo dall'inizio: Dzeko e Krunic nel tridente d'attacco, Pjanic in regia. Kvrzic e Kolasinac sulla linea dei terzini, Kovacevic e Bicakcic al centro della difesa a protezione della porta di Sehic.

Mancini ha già annunciato che giocherà Belotti: a supporto dell'attaccante del sia Insigne che Bernardeschi. Zaniolo dovrebbe spuntarla su Tonali per sostituire Verratti, Jorginho e Barella a completare il centrocampo. Acerbi in coppia con Bonucci al centro della retroguardia, con Florenzi ed Emerson Palmieri sulle fasce. Tra i pali Gianluigi Donnarumma.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.