Borussia Monchengladbach-Roma, le formazioni ufficiali: Santon titolare

Le formazioni ufficiali di Borussia Monchengladbach-Roma: Fonseca sceglie Santon terzino destro e conferma Pastore e Kluivert sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali:

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Zakaria, Ginter; Neuhaus, Benes, Thuram; Stindl. All. Rose.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

Quarto impegno continentale della stagione per la , chiamata a far punti in casa del Monchengladbach per avvicinarsi ai sedicesimi di .

Fonseca sceglie Santon come terzino destro relegando nuovamente in panchina Florenzi, sulla trequarti fiducia a Pastore e Kluivert con Zaniolo dietro Dzeko. In difesa, Fazio vicino Smalling.

Tra i tedeschi Stindl terminale offensivo supportato da Neuhaus, Benes e Thuram. Mediana affidata a Zakaria e Ginter.