Bologna, Tomiyasu torna in gruppo: a disposizione per il Parma

Arriva una buona notizia dall'infermeria del , chiamato a risollevare una situazione preoccupante dopo le tre sconfitte consecutive in campionato: Takehiro Tomiyasu è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione per il prossimo turno di .

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La notizia è stata confermata dalla società rossoblù tramite un comunicato ufficiale:

"Allenamento esclusivamente atletico questa mattina a Casteldebole, guidato dal prof. Marchesi. Alla seduta ha preso regolarmente parte anche Takehiro Tomiyasu. Lavoro in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano, personalizzato per Mattia Destro".