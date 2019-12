Bologna, brutte notizie: Dijks dovrà stare fermo altri 2-3 mesi

Il Bologna ha comunicato che Mitchell Dijks dovrà stare fermo altri 2-3 mesi post lesione al secondo dito del piede destro.

Dopo la gara persa per 4-0 in Coppa contro l' , il oggi è tornato ad allenarsi per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro il . Sinisa Mihajlovic, però, dovrà fare a meno ancora di Mitchell Dijks.

Come comunicato dal club felsineo sul proprio sito ufficiale, il laterale olandese - a causa della gravità della lesione dopo il trauma al secondo dito del piede destro - necessita di altri 2-3 mesi di riposo. Questo, riassunto, l'esito del consulto specialistico avuto nelle ultime ore nei Paesi Bassi.

Seduta differenziata a Casteldebole per Mattia Bani, Blerim Dzemaili e Roberto Soriano. I primi due, tuttavia, dovrebbero farcela per il Diavolo. Mentre Ladislav Krejci, post contusione al ginocchio destro rimediata in terra friulana, non ha partecipato all'allenamento odierno.