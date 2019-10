Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Skov Olsen dal 1'

Sinisa Mihajlovic concede un turno di riposo a Riccardo Orsolini, lanciando Skov Olsen dal primo minuto. Danilo e Bani in difesa.

Queste le formazioni ufficiali di e :

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Soriano, Dzemaili; Skov Olsen, Palacio, Sansone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Leris, Vieira, Bertolacci, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.

Lunch-match della nona giornata di alle porte: la Sampdoria di Ranieri deve dare continuità all'ottima prova messa in mostra contro la ; il Bologna vuole tornare a vincere.

Sinisa Mihajlovic apporta una novità importante nella sua formazione: Orsolini finisce in panchina per un turno di riposo, con la presenza dal primo minuto per la stellina danese Skov Olsen. In difesa ci sono Bani e Danilo. Ancora panchina per Santander, nonostante l'ottimo ingresso contro la .

Ranieri continua a disegnare la Sampdoria con un compatto 4-4-2: Leris e Jankto sono gli esterni di centrocampo con Quagliarella e Gabbiadini in attacco. Difesa confermatissima e Bertolacci ancora titolare in mediana.