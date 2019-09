Bologna-Roma, Medel perde la testa nel finale e spintona Fonseca

Nervi tesi tra Bologna e Roma dopo il goal di Dzeko nel finale: Gary Medel accende una mischia e arriva al contatto con l'allenatore giallorosso.

Un finale ad alta tensione al Dall'Ara tra e : festeggiano i giallorossi con la rete allo scadere di Edin Dzeko, ma subito dopo il goal del bosniaco Gary Medel ha acceso una mischia con la panchina avversaria, arrivando anche al contatto con l'allenatore Paulo Fonseca.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

La squadra rossoblù protestava per un fallo fischiato in favore degli ospiti, dal quale è nata poi l'azione che ha portato al vantaggio di Dzeko: furiosa la reazione di Medel, che ha sfogato la sua rabbia contro la panchina giallorossa. Fonseca è intervenuto per placare gli animi, ma l'ex lo ha spintonato.

Dopo pochi minuti l'accenno di rissa è stato placato e i giocatori sono tornati negli spogliatoi senza altre conseguenze. Medel si conferma un giocatore dall'animo infiammabile in ogni situazione.