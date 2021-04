Il Bologna perde ancora Medel: altro infortunio, un mese di stop

Il centrocampista del Bologna, Gary Medel, ha riportato una lesione al soleo destro. Resterà ai box per circa un mese.

Quello che si avvia alla conclusione è stata una stagione estremamente complicata per Gary Medel. il centrocampista cileno, dopo essere già stato costretto ai box per diverse settimane, è incappato in un ulteriore infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa un mese.

A confermarlo è stato il Bologna attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro, con tempi di recupero di circa un mese”.

Medel, nel corso di questa annata, è riuscito a totalizzare appena 452’ in campionato spalmati in dieci presenze, alle quali si aggiunge in gettone in Coppa Italia contro lo Spezia.

Se i tempi di recupero saranno confermati, Sinisa Mihajlovic non potrà contare sul centrocampista cileno nelle sfide contro Roma, Spezia, Torino, Atalanta e Fiorentina ed il rientro potrebbe avvenire solo nel quartultimo turno di campionato contro l’Udinese.