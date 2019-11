Bologna, Mihajlovic esce dall'ospedale: finito il terzo ciclo di cure

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal Sant'Orsola dopo aver finito il terzo ciclo di cure: il tecnico è pronto a preparare Bologna-Parma di domenica.

Buone notizie per e tutti gli appassionati di calcio: Sinisa Mihajlovic in mattinata è stato dimesso dall'ospedale 'Sant'Orsola' dopo aver completato il terzo ciclo di cure. Il tecnico serbo ora si concentrerà sul 'lunch match' di domenica contro il .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sinisa ha lasciato il padiglione 8 di ematologia del 'Sant'Orsola' alle ore 12.30 insieme alla moglie Arianna. Mihajlovic è uscito con indosso la divisa del Bologna ed un sorriso sul volto che fanno ben sperare tutti i tifosi emiliani. Ad annunciare l'uscita dell'allenatore serbo è stata la moglie Arianna con un post sul suo profilo 'Instagram', accompagnato dalla dicitura 'più bella cosa non c'è'.

Ora Mihajlovic è chiamato a trovare il modo di rialzare il suo Bologna: la compagine emiliana, infatti, ha perso 6 delle ultime 9 partite trovando solamente una vittoria. Il 'derby dell'Emilia' potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire nel migliore dei modi. Il Parma si presenterà al 'Dall'Ara' con un attacco d'emergenza dopo gli infortuni che hanno decimato il reparto offensivo dei 'Crociati': anche Cornelius non sarà disponibile per la partita dopo la lesione muscolare all'adduttore riportata con la .