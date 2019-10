Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: Correa e Marusic dal 1'

Nella Lazio recupera Correa, mentre Marusic gioca a destra al posto di Lazzari. Per il resto, classica formazione titolare. Krejci e Svanberg dal 1'.

Queste le formazioni ufficiali di e :

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

BOLOGNA (4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Poli, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Sfida molto importante per la Lazio, che vuole prendere continuità in questa , dopo alcuni risultati altalentati. Di fronte ci sarà però un Bologna altrettanto motivato, con una novità in più: Mihajlovic sarà in panchina.

Nel Bologna spazio al tridente 'leggero' in attacco con Orsolini, Palacio e Sansone. C'è la novità Svanberg a centrocampo, al posto di Soriano. In difesa ancora Krejci a sostituire Dijks.

Nella Lazio recupera Joaquin Correa, dopo l'infortunio dell'ultima giornata, e farà coppia con Immobile. Marusic sulla fascia destra prende il posto di Lazzari, mentre torna il pacchetto difensivo titolare con Luiz Felipe, Acerbi e Radu.