Boga ricorda i tempi del Chelsea: "Hazard, Pedro e Willian non erano più forti di me"

Jeremie Boga, attaccante in forza al Sassuolo, ricorda i tempi del Chelsea e i compagni: "Non erano più forti, erano solo avanti nelle gerarchie".

Jeremie Boga si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nel . L'ivoriano ex ha segnato anche contro la e ora sta diventando un insostituibile per De Zerbi.

Ciò che certamente non manca al classe 1997 è la fiducia nei suoi mezzi. Tanto che, a 'Sport Week', ha raccontato di non aver trovato spazio al Chelsea per una questione di gerarchie che di talento, contro tre campioni Hazard, Pedro e Willian.

"Conte non mi parlava tanto. Quando mi mise titolare contro il mi disse solo, il giorno prima: 'Domani tocca a te'. Ogni tanto penso che avrei potuto aspettare, ma proprio perché sono giovane avevo bisogno di giocare, e davanti a me avevo gente come Hazard, Pedro, Willian. Non è che fossero più forti di me, erano davanti nelle gerarchie. No, nessun rimpianto".

Meglio era andata nelle giovanili dei 'Blues', quando ha vinto ogni trofeo possibile con la squadra under 19, in cui si è messo in luce.