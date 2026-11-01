Come guardare Boca Juniors-River Plate con una VPN

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Presentazione della partita

Apertura - Game Week 15 1 nov 2026 - 13:00

Il Boca Juniors ospita il River Plate nella Liga Profesional, in quella che è sempre la sfida più sentita del calcio argentino. La Bombonera farà da cornice a questa edizione del Superclásico, con la squadra di Rodolfo Arruabarrena intenzionata a dare continuità ai recenti risultati positivi.

Il Boca arriva alla sfida con slancio. Le vittorie contro Independiente, Talleres e Vasco da Gama in Copa Sudamericana hanno dato grande fiducia alla squadra di Arruabarrena, che si presenta al fine settimana al terzo posto nel Gruppo A del Clausura e al secondo nel Gruppo A dell'Apertura.

Anche il River Plate, allenato da Leonardo Ponzio, è in buona forma. Nelle ultime cinque partite di Liga Profesional ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta e arriva alla Bombonera al secondo posto nel Gruppo B del Clausura e nel Gruppo B dell'Apertura.

Gli scontri diretti tra i due club nelle ultime stagioni sono stati equilibrati, con risultati favorevoli ora all'una, ora all'altra squadra. Il Boca ha vinto 1-0 l'ultimo confronto, disputato in casa del River nell'aprile 2026, mentre il River si era imposto 2-1 sul proprio campo nell'aprile 2025.

Per il Boca, una vittoria consoliderebbe la posizione nelle zone alte della classifica e manderebbe un segnale al resto del campionato. Il River sarà altrettanto determinato a conquistare punti contro i suoi rivali più accesi.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come guardare Boca Juniors-River Plate, compresi il canale TV, le opzioni per la diretta streaming e l'orario d'inizio.

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