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Boca Juniors-River Plate, anteprima del Superclásico: tutto quello che c'è da sapere

Boca Juniors vs River Plate
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Anteprima completa di Boca Juniors-River Plate, nell’ultimo capitolo del Superclásico. Parliamo delle novità sulle squadre, delle tattiche e di molto altro.

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Boca Juniors-River Plate: Presentazione del Superclásico

Il Boca Juniors ospita il River Plate nella Liga Profesional per la sfida più iconica del calcio argentino. La squadra di Rodolfo Arruabarrena accoglie gli uomini di Leonardo Ponzio alla Bombonera. Il calcio d'inizio è previsto per domenica 1° novembre alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Boca e River arrivano in gran forma al Superclásico

Il Boca ha vinto tre delle ultime quattro partite ufficiali, compreso l'1-0 contro l'Independiente, e resta in testa al Gruppo A del Clausura. Ha inoltre battuto il Vasco Da Gama per 3-1 in Copa Sudamericana. Anche il River è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite, tra cui il netto 3-0 inflitto al Belgrano. L'attaccante del Boca Miguel Merentiel ha segnato 10 goal in questa stagione, mentre l'attaccante del River Angel Correa ha realizzato un goal e fornito un assist nelle ultime due gare.

River Plate v Racing - Torneo Clausura 2026Getty Images

Boca-River: I precedenti

Negli ultimi anni i precedenti tra le due squadre sono stati equilibrati, con gli ultimi cinque confronti disputati nell'arco di diverse stagioni della Liga Profesional. Il River ha vinto 1-0 la sfida più recente, giocata in casa contro il Boca nell'aprile 2026, mentre il Boca si era imposto 2-0 in casa nel novembre precedente.

Si preannuncia un'atmosfera infuocata

L'ex centrocampista del Boca e del Manchester United Ander Herrera ha descritto una vittoria casalinga per 2-0 contro il River come l'occasione in cui ha vissuto la migliore atmosfera calcistica della sua vita. Alla Bombonera si preannuncia un'altra sfida accesa in questa nuova edizione del Superclásico.

Notizie sulle squadre & rose

Probabili formazioni Boca Juniors - River Plate

Allenatore

  • R. Arruabarrena

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