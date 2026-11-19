La partita che metterà in palio la Supercoppa andrà in scena poco prima di Natale, mercoledì 22 dicembre a San Siro. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.00.
Il match si giocherà a San Siro, casa dell'Inter. E i biglietti per assistervi sono già stati messi in vendita a partire dalla mattinata di mercoledì 18 novembre. Ecco dunque i prezzi dei tagliandi, le diverse fasi e dove si potranno acquistare.
PREZZI BIGLIETTI INTER-LAZIO
SETTORE
PREZZO
Poltroncina Rossa Centrale (P-R)
350€
Poltroncina Rossa (O-S)
250€
Poltroncina Rossa (N-T)
220€
Primo Rosso Centrale (B-M-H-V)
190€
Primo Rosso (A-L-I-Z)
170€
Primo Rosso Laterale
135€
Tribuna Arancio Centrale (160-162)
250€
Poltroncina Arancio Centrale X
230€
Poltroncina Arancio Centrale (161-159)
210€
Tribuna Arancio Centrale (164-158)
190€
Poltroncina Arancio (163-157)
170€
Primo Arancio (155-156-165-166)
150€
Primo Arancio Laterale
110€
Primo Verde
90€
Primo Blu
90€
Secondo Rosso Centrale
140€
Secondo Rosso
120€
Secondo Rosso Laterale
90€
Secondo Arancio Centrale
130€
Secondo Arancio
110€
Secondo Arancio Laterale
80€
Secondo Verde
50€
Secondo Blu
50€
Terzo Rosso Centrale Verde Nord/Blu Sud
50€
Terzo Rosso Verde Nord/Blu Sud
45€
Terzo Verde
40€
Terzo Blu
40€
Ai tifosi dell'Inter sono riservati i biglietti dei settori 1° Verde, 2° Verde, 3° Verde, 1° Arancio Laterale Lato Verde, 2° Arancio Laterale Lato Verde, 1° Rosso Laterale Lato Verde, 2° Rosso Laterale Lato Verde e 3° Rosso Lato Verde Nord. A quelli della Lazio, invece, i biglietti per i settori 1° Blu, 2° Blu, 3° Blu, 1° Arancio Laterale Lato Blu, 2° Arancio Laterale Lato Blu, 1° Rosso Laterale Lato Blu, 2° Rosso Laterale Lato Blu e 3° Rosso Lato Blu Sud.
LE FASI DI VENDITA
Per quanto riguarda i tifosi dell'Inter:
- dalle 10 alle 13 del 18 novembre: gli abbonati alla Serie A 26/27 Inter di Secondo Verde;
- dalle 15 alle 23.59 del 18 novembre: tutti gli abbonati alla Serie A 26/27;
- dalle 12 alle 23.59 del 19 novembre: i soci Interclub Plus 26/27;
- dalle 12 del 20 novembre alle 23.59 del 1° dicembre: i soci Inter Club Base 26/27.
Per quanto riguarda i tifosi della Lazio:
- dalle 10 del 18 novembre alle 23.59 del 22 novembre: gli abbonati alla Serie A 26/27 della Lazio;
- dalle 12 del 23 novembre alle 23.59 del 26 novembre: gli abbonati alla Serie A 25/26 della Lazio;
- dalle 12 del 27 novembre alle 23.59 del 1° dicembre: i tifosi della Lazio possessori di Fidelity Card Eagle e 1900 sottoscritte entro il 19 novembre 2026;
La vendita libera inizierà infine alle ore 12 del 2 dicembre.
DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI
I biglietti per Inter-Lazio di Supercoppa Italiana come detto sono stati messi in vendita a partire da mercoledì 18 novembre, e sono acquistabili esclusivamente in modalità digitale su vivaticket.com, previa registrazione alla piattaforma.
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