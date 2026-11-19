La partita che metterà in palio la Supercoppa andrà in scena poco prima di Natale, mercoledì 22 dicembre a San Siro. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.00.

Il match si giocherà a San Siro, casa dell'Inter. E i biglietti per assistervi sono già stati messi in vendita a partire dalla mattinata di mercoledì 18 novembre. Ecco dunque i prezzi dei tagliandi, le diverse fasi e dove si potranno acquistare.

PREZZI BIGLIETTI INTER-LAZIO

SETTORE PREZZO Poltroncina Rossa Centrale (P-R) 350€ Poltroncina Rossa (O-S) 250€ Poltroncina Rossa (N-T) 220€ Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) 190€ Primo Rosso (A-L-I-Z) 170€ Primo Rosso Laterale 135€ Tribuna Arancio Centrale (160-162) 250€ Poltroncina Arancio Centrale X 230€ Poltroncina Arancio Centrale (161-159) 210€ Tribuna Arancio Centrale (164-158) 190€ Poltroncina Arancio (163-157) 170€ Primo Arancio (155-156-165-166) 150€ Primo Arancio Laterale 110€ Primo Verde 90€ Primo Blu 90€ Secondo Rosso Centrale 140€ Secondo Rosso 120€ Secondo Rosso Laterale 90€ Secondo Arancio Centrale 130€ Secondo Arancio 110€ Secondo Arancio Laterale 80€ Secondo Verde 50€ Secondo Blu 50€ Terzo Rosso Centrale Verde Nord/Blu Sud 50€ Terzo Rosso Verde Nord/Blu Sud 45€ Terzo Verde 40€ Terzo Blu 40€

Ai tifosi dell'Inter sono riservati i biglietti dei settori 1° Verde, 2° Verde, 3° Verde, 1° Arancio Laterale Lato Verde, 2° Arancio Laterale Lato Verde, 1° Rosso Laterale Lato Verde, 2° Rosso Laterale Lato Verde e 3° Rosso Lato Verde Nord. A quelli della Lazio, invece, i biglietti per i settori 1° Blu, 2° Blu, 3° Blu, 1° Arancio Laterale Lato Blu, 2° Arancio Laterale Lato Blu, 1° Rosso Laterale Lato Blu, 2° Rosso Laterale Lato Blu e 3° Rosso Lato Blu Sud.

LE FASI DI VENDITA

Per quanto riguarda i tifosi dell'Inter:

dalle 10 alle 13 del 18 novembre: gli abbonati alla Serie A 26/27 Inter di Secondo Verde;

dalle 15 alle 23.59 del 18 novembre: tutti gli abbonati alla Serie A 26/27;

dalle 12 alle 23.59 del 19 novembre: i soci Interclub Plus 26/27;

dalle 12 del 20 novembre alle 23.59 del 1° dicembre: i soci Inter Club Base 26/27.

Prossime partite INT Supercoppa di Lega 15:00 LAZ

Per quanto riguarda i tifosi della Lazio:

dalle 10 del 18 novembre alle 23.59 del 22 novembre: gli abbonati alla Serie A 26/27 della Lazio;

dalle 12 del 23 novembre alle 23.59 del 26 novembre: gli abbonati alla Serie A 25/26 della Lazio;

dalle 12 del 27 novembre alle 23.59 del 1° dicembre: i tifosi della Lazio possessori di Fidelity Card Eagle e 1900 sottoscritte entro il 19 novembre 2026;

La vendita libera inizierà infine alle ore 12 del 2 dicembre.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti per Inter-Lazio di Supercoppa Italiana come detto sono stati messi in vendita a partire da mercoledì 18 novembre, e sono acquistabili esclusivamente in modalità digitale su vivaticket.com, previa registrazione alla piattaforma.