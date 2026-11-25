Come vedere Besiktas-Hapoel Beer Sheva con una VPN

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Presentazione della partita

Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 12:45 Tupras Stadyumu

Il Besiktas ospita l’Hapoel Beer Sheva in Europa League al Tupras Stadyumu di Istanbul. La squadra turca punta a consolidare la sua buona posizione nella fase campionato.

La squadra di Vincenzo Italiano arriva in buona forma sul fronte nazionale. Il 22 novembre ha vinto 4-2 sul campo del Konyaspor in Super Lig, conquistando il terzo successo nelle ultime quattro partite di campionato.

Ultimamente l’Europa League è stata meno favorevole al Besiktas. Il 5 novembre ha perso 3-2 contro il Celtic, ma occupa ancora l’ottavo posto nella classifica della fase campionato.

Per l’Hapoel Beer Sheva, con Ran Kozuch alla guida, la stagione è stata molto più difficile. Nell’ultima partita di Europa League ha perso 2-0 contro l’OFI Creta e ha raccolto appena un punto nelle gare della fase campionato riportate nei dati sullo stato di forma.

La squadra israeliana è al 33° posto in classifica e ha quindi bisogno di risultati in tempi brevi. La sconfitta per 4-0 contro l’Union St.Gilloise del 22 ottobre ha evidenziato la difficoltà del compito.

I due club si sono già affrontati nell’Europa League del 2017 e il Besiktas ha vinto entrambe le sfide. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

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