Berlusconi provoca: "Amichevole Monza-Milan? Vinciamo 3-0"

Silvio Berlusconi ancora sarcastico con il suo ex club: "Ho chiesto al presidente del Milan di organizzare un'amichevole: vinciamo 3-0, esageriamo".

Reduce da due vittorie consecutive, e con la possibilità di confermarsi nel derby contro l' , il ancora non convince Silvio Berlusconi. Il quale, come spesso accaduto negli ultimi anni dopo il suo addio, non manca di lanciare qualche frecciata al suo ex club.

Questa volta lo fa da presidente del Monza, club che - grazie anche a un calciomercato imponente - si ritrova con i favori del pronostico e ottime possibilità di approdare in Serie B. E poi magari in A, il sogno di Berlusconi. Intanto, il derby col Milan Berlusconi lo sta vivendo a distanza. Anche a parole.

"Ho parlato con il presidente del Milan e gli ho detto di organizzare un’amichevole: vinciamo noi 3-0, esageriamo (ride, ndr)".

Una provocazione, ovvio. Ma intanto la realtà dice che il Monza è partito benissimo nel proprio girone: 4 giornate, 4 vittorie. Domani la formazione di Brocchi andrà a Lecco per provare a centrare il pokerissimo. Accendendo ancor più i sogni di gloria di Berlusconi.