Benassi infortunato: k.o al ginocchio, Fiorentina in apprensione

Il centrocampista viola ha subito un infortunio in amichevole e potrebbe saltare diverse gare della Fiorentina alla ripresa del campionato.

Infortunio a ciel sereno per la di Montella, che durante la gara contro il , giocata in amichevole nella giornata di venerdì, ha dovuto rinunciare anzitempo a Marco Benassi, uscito dal campo a causa di infortunio al ginocchio. Un k.o che verrà valutato nei prossimi giorni, durante la pausa per le Nazionali.

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marco Benassi è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo a causa di un trauma contusivo a carico del ginocchio sinistro. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".

La società viola ha comunicato l'infortunio attraverso una nota ufficiale:

Titolarissimo ed imprescindibile nella passata stagione sotto Pioli, di cui è stato uno dei maggiori marcatori, con Montella non ha ancora trovato spazio in questo avvio stagionale, partendo dalla panchina sia per il match contro il , sia per quello contro il .

Difficile vederlo ancora fuori anche alla ripresa, nel lungo periodo, ma l'infortunio al ginocchio potrebbe tenerlo fuori per diverse settimane: a rischio ovviamente il terzo match di campionato contro la , ma il trauma potrebbe costringere l'ex a saltare anche ulteriori gare.