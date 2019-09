Belotti, inizio di stagione super: 8 goal in 9 partite

Andrea Belotti è uno dei giocatori più in forma della Nazionale e anche della Serie A: un avvio da rullo compressore in tutte le competizioni.

Dopo la scorsa stagione trascorsa su alti e bassi, con un finale di campionato comunque in crescita, Andrea Belotti ha cominciato quest'anno con la quarta marcia già inserita. Ne ha goduto il , anche se non ha raggiunto comunque l' , e ora ne gode pure la Nazionale Italiana.

Andrea Belotti ha cominciato la stagione prima di tutti, visto che il Torino ha dovuto affrontare prima due turni preliminari di Europa League e poi i play-off veri e propri contro il Wolverhampton.

Il Torino ha giocato due partite contro il Debrecen, due contro il Shakhtjor Soligorsk e due contro il Wolverhampton: Andrea Belotti in queste sei partite ha siglato sei goal, ergendosi anche a bomber di caratura europea.

Poi è cominciata anche la ed il Gallo ha aiutato il suo Torino a totalizzare due vittorie in altrettante partite. Belotti ha segnato contro il , mentre è rimasto a secco contro l' (pur giocando comunque un'ottima partita).

Oggi la prima partita della stagione con la Nazionale Italiana, titolare contro l'Armenia e subito a segno in un momento complicato per la squadra: il goal è valso il momentaneo 1-1. Poi nel secondo tempo ha costretto il portiere Hayrapetyan all'autogoal e siglato anche una rete non convalidata per un presunto fuorigioco.

Insomma, Belotti è tornato sui livelli di un paio di anni fa, se non superiori. Oltre a segnare, tra l'altro, aiuta sempre la squadra nel ripegare difensivamente, va a pressare tutti gli avversari e apre il gioco per i compagni con le sue sponde.

Sta adesso a lui, con l'aiuto del Torino e di Walter Mazzarri, conservare questo stato di forma per tutta la stagione o per lo meno per gran parte di essa.