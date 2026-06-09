Belgio vs Egitto: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere





Il calcio d'inizio di Belgio-Egitto è previsto per il 15 giugno 2026 alle 20:00 GMT (16:00 EST).

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Belgio vs Egitto: contesto della partita

A Seattle entrambe vogliono partire bene in un girone molto competitivo. Con le aspettative in crescita, il ct belga Rudi Garcia punta sul suo calcio fluido e di transizione, affidandosi a talenti come Kevin De Bruyne, Jérémy Doku e Loïs Openda. Di fronte troveranno un Egitto disciplinato e tenace, guidato da Hossam Hassan. I Faraoni, difficili da piegare grazie a un gioco pragmatico e al contropiede letale di Mohamed Salah, proveranno a fermare i belgi. Allo spettacolare Lumen Field di Seattle, noto per l’acustica coinvolgente e la vista mozzafiato sul centro città, il match si preannuncia come uno dei momenti chiave del primo turno.

Con Iran e Nuova Zelanda nel Gruppo G, nessuna delle due può permettersi passi falsi. Il Belgio punta a confermare il suo status d’élite, magari superando il terzo posto del 2018, e a dimostrare la maturità della sua nuova generazione. L’Egitto vuole finalmente superare il girone per la prima volta nella sua storia. In un Pacifico nord-occidentale illuminato dai riflettori, la disciplina tattica, la gestione della rosa e l’adattamento alle regole FIFA sulle sostituzioni saranno decisivi per conquistare i tre punti.

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Il percorso verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

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La fluida transizione continentale del Belgio

Il Belgio si è qualificato con un percorso perfetto e imbattuto, dominando il girone UEFA grazie a un calcio fluido e ad alta pressione che ha messo in ombra gli avversari.

Il motore delle qualificazioni è stato un contropiede fulmineo, sostenuto da un centrocampo solido e guidato dalla visione di gioco di Kevin De Bruyne. In attacco, la velocità di Jérémy Doku e la freddezza di Loïs Openda hanno sistematicamente travolto le difese avversarie. Conquistando il massimo dei punti sia a Bruxelles sia in trasferta, il Belgio ha chiuso al primo posto nel girone con largo anticipo, dimostrando una identità tattica pronta per il grande palcoscenico.

La travolgente campagna africana dell'Egitto

L’Egitto ha staccato il biglietto per il Nord America con un percorso autoritario nei gironi CAF. Guidati dall’entusiastico Hossam Hassan, i Faraoni hanno dominato il proprio raggruppamento, rendendo inespugnabile il campo casalingo e gestendo con maturità le trasferte.

La chiave del successo è stata l’equilibrio tra una difesa solida e un contropiede rapido e verticale. Il blocco arretrato ha spento le trame avversarie, lanciando transizioni veloci verso l’attacco. Mohamed Salah ha portato i sogni della nazione, agendo da regista offensivo e capocannoniere per tutto il percorso. Grazie a un mix di talento individuale e disciplina di squadra, l’Egitto ha dominato il girone e vola in Nord America deciso a mostrare la propria forza.

Notizie sulle squadre Belgio-Egitto

Notizie sulla squadra del Belgio

I Red Devils sono giunti al raduno con la fiducia di chi ha chiuso il girone europeo da imbattuti, inaugurando una nuova era. Il ct Rudi Garcia ha convocato 26 giocatori, mix di esperienza e giovani di talento, e in ritiro il gruppo appare compatto e già sincronizzato sui nuovi schemi. La notizia migliore per il Belgio è l’integrità fisica del suo regista, pronto a guidare la squadra all’esordio.

In attacco dovrebbe agire Loïs Openda, con l’ala del Manchester City Jérémy Doku pronto a creare scompiglio sulla fascia sinistra grazie alla sua accelerazione bruciante. Kevin De Bruyne guiderà il centrocampo, mentre in difesa dovrebbero agire Gabriel Magalhães e Wout Faes, con Koen Casteels in porta.

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Notizie sulla squadra egiziana

I Faraoni sono arrivati a Seattle con grande motivazione dopo un percorso di qualificazioni africane che ha confermato il loro dominio continentale. Il ct Hossam Hassan ha scelto 26 giocatori, unendo stelle europee esperte e talenti del campionato cairota. Il gruppo ha lavorato sulla solidità difensiva e arriva al torneo con l’iconico talismano egiziano al meglio della forma, finalmente libero dagli infortuni che lo hanno limitato in passato.

Mohamed Salah, in forma smagliante, agirà sulla fascia destra per ispirare l’attacco. Completano il tridente Mostafa Mohamed e Omar Marmoush. In mediana Marwan Attia garantirà interdizione, mentre in difesa Ahmed Hegazi guiderà la retroguardia davanti al veterano Mohamed El Shenawy.

Profili dei tecnici e filosofie tattiche

Rudi Garcia (Belgio)

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Esperto e moderno, Garcia ha portato flessibilità e verticalità al Belgio, ora nella fase post “generazione d’oro”. Già noto per la precisione analitica e per i successi nei club, ha rinvigorito i Red Devils, abbandonando un gioco lento e di possesso a favore di rapide transizioni che esaltano la velocità dei giovani belgi.

Il suo calcio è fluido e aggressivo: pressing alto e verticalizzazioni rapide. Il sistema, adattabile, passa dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 grazie a centrocampisti tecnici capaci di lanciare subito l’azione dopo il recupero palla. Rifiuta il possesso statico e chiede di colpire subito gli spazi dietro la difesa. La sua sfida principale a Seattle sarà proteggere la linea difensiva alta dalle ripartenze delle squadre più veloci.

Hossam Hassan (Egitto)

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Leggenda del calcio africano, Hossam Hassan guida l’Egitto con passione, disciplina e forte motivazione psicologica. Il suo gruppo, compatto e organizzato, può mettere in difficoltà anche le squadre più forti.

Hassan predilige un calcio difensivo pragmatico e sicuro, schierando un 4-3-3 o un 4-1-4-1 a blocco basso per chiudere gli spazi a centrocampo e in zona difensiva. La sua squadra segue una rigida disciplina posizionale e una copertura a zona, con un ritmo intenso a centrocampo per annullare la creatività avversaria. Una volta recuperato il pallone, punta su transizioni rapide che saltano la costruzione e lanciano le ali negli spazi. In questa gara d’esordio vuole annullare il gioco belga, mantenere la difesa compatta e colpire in contropiede con Mohamed Salah per un risultato storico.

Rosa dei 26 giocatori per i Mondiali

Convocati del Belgio per i Mondiali

Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Squadra dell'Egitto ai Mondiali

Portieri: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

Difensori: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

Centrocampisti: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed “Zizo”, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Ibrahim Adel, Haissem Hassan

Attaccanti: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

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Belgio-Egitto: i duelli chiave

Romelu Lukaku vs Mohamed Abdelmonem: una sfida tra giganti in area di rigore. Lukaku, bomber belga dal fisico imponente, si distingue per forza, sponde esplosive e movimenti continui. Abdelmonem, roccioso centrale dei Faraoni, dovrà usare velocità, tempismo e interventi decisi per negargli spazio e impedire il tiro.

Jérémy Doku contro il blocco difensivo basso dell'Egitto: Doku arriva al torneo come motore creativo del Belgio e punto di riferimento offensivo sulla fascia. Cercherà uno contro uno sulle fasce, sfruttando dribbling, finte esplosive e accelerazione fulminea per mettere in difficoltà i terzini e bucare la difesa. Di fronte troverà però una difesa egiziana compatta e ben organizzata, guidata da Mohamed Hany e coperta da un centrocampo attento. Basterà la sua classe a superare il muro africano?

Kevin De Bruyne vs Marwan Attia: duello tattico in mediana. Attia è lo scudo difensivo e il cervello dei Faraoni, con grande resistenza, intercetti precisi e capacità di resistere al pressing. De Bruyne, da centrocampista avanzato, dovrà imporre il ritmo belga con i suoi cross negli spazi, le incursioni in profondità e la visione di gioco per superare Attia e lanciare le transizioni verticali.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Belgio, guidato da Rudi Garcia, non ha ancora comunicato infortuni o squalifiche né la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili poco prima del calcio d’inizio.

Hossam Hassan, ct dell’Egitto, non ha ancora rivelato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche; ulteriori dettagli arriveranno nei giorni precedenti la gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione di forma

Il Belgio arriva in ottima forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. L’ultima è il 5-0 alla Tunisia del 6 giugno, preceduto dal 2-0 in Croazia il 2 giugno. In precedenza il Belgio ha battuto USA 5-2 e Liechtenstein 7-0 nelle qualificazioni, con l’unico neo del 1-1 col Messico. In queste cinque gare ha segnato 15 gol e incassato solo due.

Nelle ultime cinque partite l'Egitto ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima uscita è una sconfitta 2-1 col Brasile del 6 giugno, mentre il 28 maggio aveva battuto la Russia 1-0. A marzo ha pareggiato 0-0 con la Spagna, mostrando solidità difensiva, e in precedenza ha superato 4-0 l'Arabia Saudita, evidenziando il proprio potenziale offensivo. In due occasioni su cinque ha mantenuto la porta inviolata.

Testa a testa

L’ultimo incontro, il 18 novembre 2022, ha visto l’Egitto vincere 2-1 in amichevole. Prima, nel giugno 2018, il Belgio aveva vinto 3-0 sempre in amichevole. Nel febbraio 2005 l’Egitto aveva vinto 4-0 al Cairo. In tre precedenti, ogni squadra ha vinto una volta; il Belgio ha però ottenuto il risultato più ampio nel 2018.

Classifica

Nel Gruppo G della Coppa del Mondo FIFA 2026 il Belgio arriva primo e l’Egitto secondo.