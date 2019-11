Bayern, Lewandowski si opererà all'inguine: stop di 7-10 giorni

Robert Lewandowski dovrà affrontare nei prossimi giorni un'operazione all'inguine che potrebbe tenerlo lontano dai campi per 7-10 giorni.

Il non vice certamente il miglior momento della sua storia recente. Dopo le dimissioni rassegnate da Niko Kovac, i bavaresi potrebbero perdere nei prossimi giorni anche Robert Lewandowski, vero e proprio trascinatore fin qui della squadra.

Da diverse settimane infatti il polacco, come riporta la 'Bild', convive con un problema all'inguine che lo sta infastidendo. Il numero 9 del club campione di ha comunque trovato il modo di segnare 20 goal in 16 partite, ma vorrebbe risolvere il problema una volta per tutte.

Nei prossimi giorni Lewandowski finirà quindi sotto i ferri per una piccola operazione atta a risolvere una volta per tutte il problema. La convalescenza durerebbe poi circa un settimana, massimo 10 giorni, prima del ritorno in campo. Uno stop breve, dunque.

I piani del Bayern sarebbero quelli di far operare il proprio giocatore più importante nella prossima pausa nazionali, dopo la sfida contro il in programma sabato 9 novembre.

Intanto però Lewandowski è stato convocato dalla , che è comunque già qualificata a . Possibile che, dopo un colloquio tra club e nazionale, si opti per l'operazione nella pausa, di modo da riavere già il giocatore in campo a fine novembre. Quando il Bayern, inoltre, potrebbe avere un nuovo allenatore in panchina.