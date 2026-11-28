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Con il ritorno dell'attaccante Edin Dzeko tra i titolari, lo Schalke 04, neopromosso in Bundesliga, ha subito una disfatta a una settimana dal derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund.

Nella sfida tra neopromosse in casa del Paderborn, la squadra di Miron Muslic, apparsa in condizioni allarmanti, è crollata per 8-1 (3-0), restando senza vittorie per l'ottava partita ufficiale consecutiva. Il Paderborn, invece, ha festeggiato il terzo successo casalingo e, almeno per il momento, è salito a metà classifica.

Jano ter Horst ha portato in vantaggio i padroni di casa con il suo primo gol stagionale (21'), Stefano Marino ha firmato una tripletta (39', 45+4', 57'), mentre sono andati a segno anche Steffen Tigges (55'), Deniz Zeitler (73'), Gabriel Vidovic (85', su rigore) e Felix Götze (90+6'). Adil Aouchiche ha realizzato il gol della bandiera dello Schalke (59'). Nella scorsa stagione, la squadra di Gelsenkirchen aveva vinto di misura entrambe le sfide in seconda divisione.

Con l'8-1, il Paderborn ha scritto una pagina di storia della Bundesliga. La squadra della Vestfalia orientale ha eguagliato il record del Fortuna Düsseldorf per la vittoria stagionale più ampia di una neopromossa in Bundesliga. Nel 1990 il Düsseldorf aveva battuto 7-0 il St. Pauli.

Lo Schalke spreca subito una grande occasione

La squadra di Gelsenkirchen, che secondo Muslic voleva affrontare la partita «con grande senso di responsabilità e compattezza», ha sprecato subito una grande occasione: Junior Adamu è andato al tiro dopo un errore di Mattes Hansen, ma il portiere Nahuel Noll ha parato (2').

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Per il resto, i 15.000 spettatori dell'arena esaurita hanno assistito a un avvio in cui i padroni di casa sono stati più attivi, ma anche più nervosi. La migliore occasione è capitata a Marino dopo un contropiede, ma il portiere dello Schalke Loris Karius ha respinto (17'). Poco dopo, la squadra di Gelsenkirchen ha dovuto sostituire Junior Dina Ebimbe, infortunatosi alla coscia durante un duello in corsa senza alcun contatto con l'avversario (20'). Subito dopo, ter Horst ha segnato sugli sviluppi di una punizione.

Nel complesso, lo Schalke ha offerto poco. Anche Dzeko, fino a quel momento soltanto una comparsa in Bundesliga, non si è fatto notare. «Non posso fare eccezioni in base ai nomi», aveva detto Muslic prima della partita, schierando comunque il quarantenne dal primo minuto per la terza volta in questa stagione.

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Dopo il gol subito, gli ospiti si sono fatti più vivi: il tiro di Hasan Kurucay è finito di poco a lato (33'). Il Paderborn, però, ha trovato ripetutamente il modo di superare la difesa solitamente solida dei campioni della seconda divisione. Al 34' Marino ha calciato nettamente alto, ma poco dopo il miglior marcatore della squadra della Vestfalia orientale ha raddoppiato con una straordinaria azione personale, per poi segnare di nuovo nel recupero.

Dopo l'intervallo, lo Schalke è rientrato in campo quantomeno con un po' più di slancio, ma gli ospiti hanno continuato a farsi sorprendere in contropiede.