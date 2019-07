La scelta di Barella: "Napoli e Roma si erano interessate, ma o Inter o niente"

Solo e soltanto . Nicolò Barella è diventato un giocatore nerazzurro dopo una lunga trattativa per portarlo a Milano dal . E ora si gode il momento, in tournée con Antonio Conte e i nuovi compagni.

Il centrocampista dell' , classe 1997, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' della sua scelta di andare all'Inter ribadendo un concetto che già era emerso durante la trattativa: o Inter, o nulla.

La corte più forte quest'estate è stata quella della , ma Barella voleva solo i nerazzurri, altrimenti sarebbe rimasto a Cagliari.

"C'è stata una trattativa tra il Cagliari e la Roma, il presidente Giulini ha detto che era d'accordo con i giallorossi, ma io avevo parlato chiaro con lui e gli avevo detto che, se non fosse riuscito a trovare un'intesa con l'Inter, sarei rimasto a Cagliari. Non dovevo mica scappare da casa mia: non ci sarebbe stato nessun problema a rimanere. Io ero tranquillissimo e non avevo nessuna fretta".