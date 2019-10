Barcellona, il consiglio di Vidal a Dembele: "Deve fare di più"

Arturo Vidal parla della giovane stella del Barcellona, Ousmane Dembele: “Ad un certo punto capirà che deve fare di più. Deve maturare”.

Ousmane Dembele è certamente uno di quei giocatori che ha bruciato le tappe. Pagato circa 140 milioni di euro (bonus compresi) dal nell’estate del 2017, a 22 anni può già vantare diversi titoli vinti con il club blaugrana, oltre quello di campione del mondo con la sua a 2018.

Su quelle che sono le potenzialità dell’asso transalpino non ci sono dubbi, ma sono in tanti coloro che credono che non sia ancora riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Qualche problemino fisico e qualche passaggio a vuoto, non gli hanno permesso di giocare ad altissimi livelli con continuità, il tempo però è ovviamente dalla sua parte.

Arturo Vidal, in un’intervista a L’Equipe, ha spiegato cosa serve al suo giovane compagno di squadra per il definitivo salto di qualità.

“Ousmane è un ragazzo che ha un talento folle. Quando raggiungerà la maturità diventerà un giocatore importante per il Barcellona e per la Nazionale francese. Ha bisogno chiaramente di maturare ancora. Per farlo bisogna ascoltare il proprio corpo per evitare infortuni. Se vuoi essere il migliore devi alzarti, mangiare e andare a letto pensando solo al calcio. Io credo che lui ad un certo punto realizzerà che deve fare di più”.

Vidal è un giocatore dalla straordinaria esperienza e cerca di dare consigli al più giovane collega.