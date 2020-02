Il Barcellona perde Jordi Alba per infortunio: a rischio per il Napoli

Jordi Alba ha lasciato la sfida tra Barcellona e Getafe dopo 20 minuti per una lesione all'adduttore: può saltare la sfida di Champions.

Non sono mesi facili per il : oltre ai risultati che arrivano a singhiozzo, Quique Setién nei suoi primi mesi fa i conti con diversi problemi fisici che stanno attanagliando la squadra. Ultimo in ordine di tempo quello di Jordi Alba.

Il terzino sinistro spagnolo si è fermato durante la sfida del Camp Nou contro il . Dopo soltanto 20 minuti di gioco il laterale mancino ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a uscire dal campo.

Il Barcellona in una nota ufficiale ha spiegato che il giocatore ha subito una lesione all'adduttore della gamba destra: il grado verrà stabilito dopo gli esami.

Il cambio è stato immediato: al suo posto è subentrato Junior Firpo, sua riserva naturale nel ruolo. Alba è rimasto in panchina, dove è scoppiato in lacrime. Non si tratta del primo infortunio della sua stagione.

A rischio per il classe 1989 c'è anche la sfida di contro il , che si giocherà esattamente tra 10 giorni al San Paolo.