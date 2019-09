Il Barcellona ritrova Dembelé: torna a disposizione di Valverde

Ousmane Dembelé torna a disposizione di Valverde: l'ala francese ha smaltito i problemi fisici ed è a disposizione per Villarreal-Barcellona.

L'emergenza infortuni nell'attacco del è ormai alle spalle. Dopo i recuperi di Messi e Suarez nei giorni scorsi, i blaugrana ritrovano finalmente anche Ousmane Dembelé.

L'esterno d'attacco francese ha smaltito i problemi alla coscia che lo hanno tormentato nelle scorse settimane. È stato convocato da Ernesto Valverde per la sfida di contro il in programma domani sera.

Dembelé in stagione ha giocato 90 minuti alla prima stagionale in campionato contro l' Bilbao, persa dalla sua squadra per 1-0, prima di fermarsi. A far dimenticare la sua assenza ci ha pensato il giovane 16enne Ansu Fati, rivelazione dei catalani in quest'avvio di stagione.

Per il Villarreal entrambi sono stati convocati, mentre è stato escluso il giovane Carles Perez, spesso schierato titolare da Valverde nelle ultime uscite.

Il recupero di Dembelé è una notizia importante per il Barcellona anche in chiave Champions. L'ex e sarà a disposizione anche per la sfida contro l' , in programma il prossimo 2 ottobre al Camp Nou.