Barcellona, Dembele allontana i giornalisti: "Rompono le palle"

Ousmane Dembele si scaglia contro i giornalisti che cercavano un'intervista in aeroporto: "Questi giornalisti spagnoli rompono le palle".

Attualmente alle prese con l'ennesimo infortunio, Ousmane Dembelè si fa notare ancora per una vicenda extra campo: l'attaccante esterno del si è scagliato con parole poco gentili contro i giornalisti presenti all'aeroporto.

Alla domanda sulle sue condizioni fisiche, il giocatore francese ha subito snobbato il giornalista cercando di allontanarlo, poi la frase che ha già fatto il giro del web:

"Questi giornalisti spagnoli rompono le palle".

"Ils cassent les coui**** ces journalistes espagnols". Faut pas l'embêter Ousmane Dembélé🤬😅pic.twitter.com/wsFNyrTHL3 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 28, 2019

Il rientro in campo di Dembelè è attualmente previsto per metà febbraio: soltanto un goal in nove presenze nell'attuale stagione per il classe '97, tra i più costosi acquisti della storia blaugrana, che non sembra riuscire proprio a trovare continuità, complici i numerosi problemi fisici e qualche comportamento fuori dagli schemi.